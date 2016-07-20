Довибори до Ради: стали відомі переможці у п'яти округах

Вже стали відомі переможці у п'яти округах.

Так, в окрузі №23 у Волинській області перемогла Ірина Констанкевич від УКРОПу" з 57,42% голосів.

У Дніпропетровській області в окрузі №27 перемогу здобула Тетяна Ричкова, самовисуванець. За неї свої голоси віддали 44,57% виборців.

В окрузі №85 (Івано-Франківська область) переміг Віктор Шевченко, від УКРОПу з 21,19% голосів.

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У Херсонській області в окрузі №183 - Юрій Одарченко від "Батьківщини" (25% голосів).

В окрузі №206 (Чернігівська область) переміг Максим Микитась, самовисуванець із 31,45% голосів.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в 7 одномандатних виборчих округах.