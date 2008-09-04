Віце-президент США Річард ЧЕЙНІ прибув до України з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» його зустрічали міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Посол України в США Олег ШАМШУР, Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.

Програмою візиту заплановані зустрічі Р.ЧЕЙНІ з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Крім того, 5 вересня В.ЮЩЕНКО і Р.ЧЕЙНІ покладуть квіти до пам’ятного знаку жертвам голодомору в Україні 1932-1933 років.

Р.ЧЕЙНІ прибув до Києва разом із дружиною Лінн ЧЕЙНІ.