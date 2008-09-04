Річард Чейні прибув до України
16:59, 04 вересня 2008Політика
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Віце-президента США зустрічали Огризко, Черновецький...
Віце-президент США Річард ЧЕЙНІ прибув до України з робочим візитом.
Як передає кореспондент УНІАН, в аеропорту «Бориспіль» його зустрічали міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Посол України в США Олег ШАМШУР, Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР.
Програмою візиту заплановані зустрічі Р.ЧЕЙНІ з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.
Крім того, 5 вересня В.ЮЩЕНКО і Р.ЧЕЙНІ покладуть квіти до пам’ятного знаку жертвам голодомору в Україні 1932-1933 років.
Р.ЧЕЙНІ прибув до Києва разом із дружиною Лінн ЧЕЙНІ.
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