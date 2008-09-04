У МЗС називають непорозумінням запрошення Тимошенко в Евіан

В Міністерстві закордонних справ України вважають непорозумінням інформацію про нібито запрошення Європейським Союзом на 12-й саміт «Україна-ЄС» в Евіані прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН сказав речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ, відповідаючи на запитання щодо запрошення Віктора ЮЩЕНКА і Ю.ТИМОШЕНКО на саміт «Україна-ЄС».

В.КИРИЛИЧ звернув увагу, що практики запрошення з боку ЄС представників держави на такі форуми не існує, оскільки саміт не є конференцією, чи іншим публічним форумом, а є двостороннім заходом найвищого політичного рівня.

Він зазначив, що згідно з усталеною практикою делегацію України на саміті завжди очолював і очолює Президент України, якого супроводжують визначені ним керівники міністерств України.

«Отже, рішення про персональний склад делегації є суверенним правом конкретної держави, а у випадку України – прерогативою глави держави», - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він також зазначив, що варто не забувати, про необхідність забезпечення паритетності у складах делегацій сторін. При цьому речник наголосив, що на саміті «Україна-ЄС» в Евіані делегацію Франції, яка нині головує в ЄС, представлятиме саме Президент Французької Республіки Ніколя САРКОЗІ.

В.КИРИЛИЧ також зазначив, що стосовно заходів політичного діалогу по лінії Україна-ЄС, в яких передбачена участь прем’єр-міністра України, то це - щорічне засідання Ради з питань співробітництва між Україною і ЄС.

«Тому поширення інформації про нібито запрошення ЄС на 12-й саміт прем’єр-міністра України розцінюється скоріше як певне непорозуміння», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ висловив сподівання, що Президент України В.ЮЩЕНКО відповість на запрошення Євросоюзу відвідати разом із прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО самміт “Україна-ЄС”.

«Ми сподіваємося, що Президент відповість на цю ініціативу. На нашу думку, це той випадок, коли національні інтереси мають бути поставлені вище персональних амбіцій», - сказав Г.НЕМИРЯ.