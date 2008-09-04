Флот треба зміцнювати вихідцями з Західної України

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Силу країни Ігор ТЕНЮХ сьогодні в Івано-Франківську обговорив з головою Івано-Франківської облдержадміністрації Миколою ПАЛІЙЧУКОМ і головою обласної ради Ігорем ОЛІЙНИКОМ можливість формування підрозділу військово-морської піхоти на контрактній основі із вихідців з області.

Про це повідомили УНІАН в Івано-Франківській облдержадміністрації. Мова йшла про взяття на контрактну службу на військовий флот майже 120 прикарпатців.

Сьогодні в Івано-Франківській області з робочою поїздкою перебувала делегація Військово-Морських Сил Збройних Сил України на чолі з адміралом, командувачем Військово-Морських Сил ЗСУ І.ТЕНЮХОМ та генерал-майором, заступником командувача Військово-Морських Сил ЗСУ України Олександром ОСТРОВСЬКИМ. На зустрічі із керівниками області обговорювалося також активізація просвітницької кампанії щодо переваг контрактної служби в Збройних Силах України серед жителів Прикарпаття. В місті Надвірна відбулася нарада командувача ВМС з представниками органів влади, обласного та районних комісаріатів. Керівники ВМС оглянули відремонтовані приміщення, в які буде переведено курсантів Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату з Богородчан у Надвірну.