Пізно говорить про ліквідацію Автономної Республіки Крим

Постійний представник Президента в Криму Леонід ЖУНЬКО вважає недоречними заяви про зміну автономного статусу Криму на обласний.

Про це Л.ЖУНЬКО заявив сьогодні в Сімферополі, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами постпреда, "ті, хто сьогодні говорить про ліквідацію Автономної Республіки Крим, робить це надто пізно". "Можна було свого часу цього не робити - цієї автономії, коли її й не було. Але коли її створили, коли вона є конституційним суб`єктом, думаю, що жодні зміни, ані спроби, ані навіть думки ні в кого не повинно бути жодної. Хто про нас думатиме серйозно, якщо ми не поважаємо власну Конституцію?", - зазначив постпред глави держави.

Водночас він зазначив, що в багатьох кабінетах "є сверблячка щодо того, що автономія має якісь розширені повноваження".