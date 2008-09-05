ВР направила запит до Президента щодо звільнення Балоги
11:31, 05 вересня 2008Політика
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Ініціатива Стретовича і Сівковича
Верховна Рада України направила до Президента України Віктора ЮЩЕНКА депутатський запит Володимира СТРЕТОВИЧА (фракція НУ-НС) та Володимира СІВКОВИЧА (фракція Партії регіонів) щодо звільнення Віктора БАЛОГИ з посади глави Секретаріату Президента.
Як передає кореспондент УНІАН, за направлення даного запиту до Президента проголосувало 323 із 385 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
У мотивації необхідності звільнення В.БАЛОГИ йдеться про те, що він «перешкоджав діяльності народних депутатів та покривав незаконні операції з землею».
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