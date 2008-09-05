БЮТ вже точить зуби на міністрів-нашоукраїнців

Заступник лідера фракції БЮТ Андрій ПОРТНОВ не виключає, що Блок Юлії Тимошенко може ініціювати питання про звільнення деяких міністрів, якщо вони й надалі бойкотуватимуть засідання уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Щодо того чи буде поставлене питання про звільнення міністрів з таких причин, як ультиматуми прем’єр-міністру, залишення засідань уряду, то якщо такі дії членами уряду будуть продовжуватися, то з цих мотивів ми можливо розглянемо питання про доцільність подальшого перебування таких членів уряду на своїх посадах», - сказав А.ПОРТНОВ.

При цьому він зазначив, що не може бути мови про звільнення цих міністрів з будь-яких інших причин. «Наша політична сила не буде голосувати за відставку міністрів коаліційного уряду, доки існує коаліція», - сказав він.

А.ПОРТНОВ також зауважив, що БЮТ наразі продовжує проведення переговорів щодо збереження коаліції.

«Ми чекаємо на повернення наших політичних партнерів до Коаліції демократичних сил, на офіційні вибачення, на ліквідацію штучно створеної підфракції, яка не брала участь в парламентських виборах, - «Єдиний Центр»», - наголосив А.ПОРТНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня міністри, призначені за квотою блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, у зв’язку з нарадою з Президентом не прийшли на першу частину засідання уряду. Пізніше вони з’явилися в Кабмін, але віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявив, що міністри-нашоукраїнці вважають недоцільною участь у засіданні уряду у зв`язку з виходом фракції НУ-НС з коаліції.