Чейні передав Україні "чіткий месидж" від Буша

Дії Росії в Грузії ставлять під сумнів надійність Російської Федерації як міжнародного партнера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Дік ЧЕЙНІ сьогодні під час виголошення спільної заяви для ЗМІ з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Д.ЧЕЙНІ зазначив, що вчора прибув з Грузії - «молодої демократії, яка пережила російське вторгнення і незаконне одностороннє намагання використовувати силу, щоб забрати її територію».

Д.ЧЕЙНІ підкреслив, що народ Грузії сподівається на підтримку всього світу.

Водночас він наголосив на важливості позиції України у питанні російсько-грузинського конфлікту. «Підтримка Україною Грузії, а особливо ваш (В.ЮЩЕНКА – УНІАН) драматичний візит в Грузію, показав важливий приклад для інших, і весь світ мусить йти за вашим прикладом рішуче і терпляче», - сказав віце-президент США.

«Дії Росії ставлять під сумнів її надійність як міжнародного партнера не лише в Грузії, але й у всьому регіоні», - сказав Д.ЧЕЙНІ.

Разом з цим він додав, що Президент США Джордж БУШ попросив передати чіткий месидж для України, що США глибоко зацікавлені в добробуті, незалежності і безпеці України.

«Протягом двох десятиліть ми стояли з вами для того, щоб допомогти вам забезпечити незалежність і суверенітет та інтеграцію до міжнародних спільнот», - сказав Д.ЧЕЙНІ.

Він заявив, що США хоче зміцнити зв’язки з Україною.

Віце-президент також висловив підтримку США євроатлантичних прагнень України.