Янукович не хоче знецінювати президентське крісло

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що Україна має залишатись парламентсько-президентською республікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, парламент повинен стати тим органом, який формує повний склад уряду на чолі з його керівником, забезпечує умови виконання Кабінетом міністрів своїх функцій і здійснює контроль за його діяльністю. Водночас мають бути створені ефективні механізми противаг у системі функціонування усіх гілок влади.

“Україна повинна залишатися республікою з парламентсько-президентською формою правління, де глава держави матиме достатньо повноважень для забезпечення безумовного дотримання норм чинної Конституції”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він також виступив за невідкладне проведення реформи судочинства, зокрема, за обрання суддів народом.

Ще одним завданням, на думку лідера Партії регіонів, є зміна виборчої системи. “Партійні списки треба зробити відкритими. Виборці повинні знати, кому вони персонально делегують право представляти їхні інтереси у вищому законодавчому органі держави”, – сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що потрібно децентралізувати владу, віддавши максимум повноважень місцевим громадам, які самостійно формуватимуть власні виконавчі комітети.