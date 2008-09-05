У Мін'юсті розповіли про варіант: з парламентом, але без коаліції

Міністр юстиції України Микола ОНІЩУК заявляє, що у разі, коли після 30-денного терміну, протягом якого має бути відновлена чи сформована нова коаліція, Президент України не скористається правом розпуску Верховної Ради, в Україні діятиме чинний уряд, а рішення у парламенті ухвалюватимуться ситуативною більшістю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Якщо глава держави не скористається цим правом (розпуску парламенту за спливом 30 діб, протягом яких не буде сформована нова чи відновлена стара коаліція – УНІАН), це означає, що в Україні має діяти уряд, який був сформований нинішньою чинною коаліцією, а парламент буде перебувати в режимі ситуативної більшості, тобто знаходити порозуміння з тих чи інших питань відповідно до законодавчих ініціатив уряду”, – сказав міністр.