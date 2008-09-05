В ЄЦ уже знають назву коаліції Тимошенко та Януковича

Народний депутат, член президії партії «Єдиний Центр» Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО веде з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ переговори про створення «стабілізаційної» коаліції.

Про це йдеться у коментарі В.ПЕТЬОВКИ, текст якого переданий УНІАН прес-службою «Єдиного Центру».

«Юлія ТИМОШЕНКО продовжує подвійну гру, намагаючись легітимізувати створення «кремлівської» коаліції з Партією регіонів і водночас перекласти відповідальність за це на Президента Віктора ЮЩЕНКА», - заявив В.ПЕТЬОВКА.

За словами депутата, зараз «емісари Юлії ТИМОШЕНКО, напередодні самміту Україна-ЄС в Евіані переповідають партійний темник про те, що це нібито позиція Президента України штовхнула її блок на солідарні голосування з ПР і КПУ – всупереч Конституції України і Коаліційній угоді».

«Хоча таке пояснення не дає відповіді на те, яким чином політичні розбіжності можуть виправдати порушення БЮТ Конституції і Коаліційної угоди, - продовжує В.ПЕТЬОВКА, - представники БЮТ намагаються взяти масовістю, підтверджуючи давно відому тезу про те, що брехня, повторена багато разів, видається схожою на правду».

За словами народного депутата, поки емісари Ю.ТИМОШЕНКО перевіряють правдивість цієї тези в Європі, у Києві, «у їдальні Кабінету міністрів України, прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО веде щоденні довгі переговори з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ про деталі створення коаліції, яку вже встигли охрестити «стабілізаційною».

«Про деякі наслідки такої «стабілізації» говорять перші кроки, які робить ця коаліція – ще навіть до остаточного юридичного оформлення», - пояснив В.ПЕТЬОВКА.

Депутат додав, що «результати голосувань на антиконституційні законопроекти, які у парі розробляють вірні соратники Віктора МЕДВЕДЧУКА Андрій ПОРТНОВ і Олександр ЛАВРИНОВИЧ, показують, до чого веде співпраця сьогоднішніх БЮТ і ПР. Це – демонтаж усіх здобутків із демократизації країни, усіх напрацювань Президента ЮЩЕНКА, які роблять можливим приєднання України до європейських інституцій, - всього, що робить Україну несхожою на сучасну Росію».

Утім, В.ПЕТЬОВКА переконаний, що небезпеку ще можна відвернути. «Фракція НУ-НС нагадує, що шлях до відновлення коаліції відкритий і простий. Це спільна заява щодо підтримки територіальної цілісності Грузії і засудження агресії, а також відмова БЮТ від підтримки антиконституційних законів, які невдовзі буде заветовано Президентом. Вибір нині – за Юлією ТИМОШЕНКО», - підсумував народний депутат.