Лідери країн, що входять до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), підтримали дії Москви під час конфлікту в Грузії, проте не стали визнавати незалежність Абхазії і Південної Осетії.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, такі рішення були прийняті за результатами самміту країн-учасниць ОДКБ, що відбувався сьогодні у Москві.

Про позицію найближчих союзників за підсумками саміту ОДКБ повідомив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ. За його словами, всі партнери Росії по ОДКБ визначатимуться з питання визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії самостійно, “як це і має бути, виходячи із загальних принципів і норм міжнародного права, керуючись при цьому, природно, своїми національними інтересами”.

Таким чином, Нікарагуа залишається сьогодні єдиною країною, хто підтримав Росію в питанні визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що Росія не виключає прийняття Південної Осетії та Абхазії в Організацію договору колективної безпеки.

Як відомо, до ОДКБ входять, крім Росії, Вірменія, Таджикистан, Білорусь, Казахстан, Киргизія і Узбекистан.