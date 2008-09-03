Нікарагуа визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії
Про це заявив колишній лідер революції
Нікарагуа визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, повідомляє Earthtimes. Про це оголосив президент країни Даніель ОРТЕГА.
Інформацію про визнання незалежності республік підтвердив радіостанції "Эхо Москвы" радник-посланник посольства Росії в Нікарагуа Валерій БОБРОВ.
Д.ОРТЕГА піддав критиці країни Заходу і заявив, що повністю розділяє позицію Росії. "Світ опинився під загрозою через необдуману політику гегемонії. Звідтоді, як розпався Радянський Союз, не припиняються спроби розділення країн, яких колись зв`язувала єдність, досягнута величезною працею", - заявив Д.ОРТЕГА.
Як зазначає Лента.ру, Нікарагуа стала першою країною, окрім Росії, що визнала незалежність республік. Про підтримку Росії в питанні визнання Абхазії та Південної Осетії заявляли представники низки країн, зокрема Вірменії та Білорусі, проте жодна з них офіційно не підтримала незалежність республік.
Даніель Ортега (р. 1945) — один з лідерів Сандіністської революції 1979 року, президент Нікарагуа в 1985-1990 рр. і з листопада 2006 р. донині. Після перемоги революції очолив уряд, який з 1980 р., спираючись на допомогу СРСР і Куби, почав будівництво соціалізму в Нікарагуа. У 1989 р., після припинення допомоги від СРСР, почав шукати шляхи припинення громадянської війни, провів ряд демократичних реформ і призначив президентські і парламентські вибори, які програв. У 2002 р., під час виборчої кампанії вітав приватну власність і великий капітал, заявивши: «Я змінився і зробив уроки з минулого. ...Команданте Ортега більше не існує».