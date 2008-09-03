Нікарагуа визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії, повідомляє Earthtimes. Про це оголосив президент країни Даніель ОРТЕГА.

Інформацію про визнання незалежності республік підтвердив радіостанції "Эхо Москвы" радник-посланник посольства Росії в Нікарагуа Валерій БОБРОВ.

Д.ОРТЕГА піддав критиці країни Заходу і заявив, що повністю розділяє позицію Росії. "Світ опинився під загрозою через необдуману політику гегемонії. Звідтоді, як розпався Радянський Союз, не припиняються спроби розділення країн, яких колись зв`язувала єдність, досягнута величезною працею", - заявив Д.ОРТЕГА.

Як зазначає Лента.ру, Нікарагуа стала першою країною, окрім Росії, що визнала незалежність республік. Про підтримку Росії в питанні визнання Абхазії та Південної Осетії заявляли представники низки країн, зокрема Вірменії та Білорусі, проте жодна з них офіційно не підтримала незалежність республік.

Даніель Ортега (р. 1945) — один з лідерів Сандіністської революції 1979 року, президент Нікарагуа в 1985-1990 рр. і з листопада 2006 р. донині. Після перемоги революції очолив уряд, який з 1980 р., спираючись на допомогу СРСР і Куби, почав будівництво соціалізму в Нікарагуа. У 1989 р., після припинення допомоги від СРСР, почав шукати шляхи припинення громадянської війни, провів ряд демократичних реформ і призначив президентські і парламентські вибори, які програв. У 2002 р., під час виборчої кампанії вітав приватну власність і великий капітал, заявивши: «Я змінився і зробив уроки з минулого. ...Команданте Ортега більше не існує».