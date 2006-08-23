Убивство Єрохіна мало на меті дискредитувати Луценка?

Убивство полковника міліції Романа Єрохіна спрямоване на дискредитацію міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив голова фонду “Антикорупція”, донецький бізнесмен Борис ПЕНЧУК.

Смерть Р.Єрохіна, на думку Б.ПЕНЧУКА, “була вигідна людям, котрі рік-півтора тому потрапили під певні репресії”. Вона також слугувала для дискредитації Ю.ЛУЦЕНКА, якого “потрібно вивести з гри, а також тих людей, про яких говорив КОЛЕСНИКОВ” (5 липня на прес-конференції колишній голова Донецької обласної ради, а тепер – народний депутат України, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ назвав правоохоронців, причетних до розгляду його справи, проти яких він готує судові позови – УНІАН).

Водночас, “вустами КОЛЕСНИКОВА, - вважає донецький бізнесмен, – говорить АХМЕТОВ. Якщо він закликав однопартійців голосувати за кандидатуру ЛУЦЕНКА в уряді ЯНУКОВИЧА, це не означає, що він справді цього хоче”.

За словами Б.ПЕНЧУКА, Р.Єрохіна також могли викрасти, аби “змусити його давати інформацію, яка б компрометувала Ю.ЛУЦЕНКА”. “Цілком можливо, що він був троянським конем в оточенні ЛУЦЕНКА”, - сказав Б.ПЕНЧУК.

Він вважає, що “йде реальна війна між представниками АХМЕТОВА та представниками Президента, які лишилися на старих позиціях. ЛУЦЕНКА хочуть просто знищити”.

Б.ПЕНЧУК висловив сумнів у тому, що справа дійде до суду, “навіть якщо й будуть викриті виконавці цього вбивства”.

Як повідомлялося, 11 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про викрадення полковника міліції Р.Єрохіна. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗ Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій. Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв’язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації. 20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна. На тілі убитого, руки якого були закуті наручниками, виявлено вісім вогнепальних поранень.

За даними генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, затримано чотирьох осіб, причетних до викрадання і вбивства Р.Єрохіна. За словами голови МВС, це змішана банда з двох працівників податкової міліції, відставних працівників МВС і кримінальних елементів. Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що замовником викрадення і вбивства Р.Єрохіна є «серйозний бізнесмен з Донецької області», який займає крісло народного депутата.

Р.Єрохіна поховано 23 серпня в Макіївці Донецької області.

Як повідомлялося, Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року за кримінальною справою за фактом вимагання в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений. 30 червня 2006 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену відносно Б.КОЛЕСНИКОВА. Б.ПЕНЧУК заявив, що оскаржуватиме цю постанову Генпрокуратури.