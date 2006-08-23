Убивство Єрохіна мало на меті дискредитувати Луценка?
На думку донецького бізнесмена, главу МВС “хочуть знищити”
Убивство полковника міліції Романа Єрохіна спрямоване на дискредитацію міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА. Таку думку в інтерв’ю УНІАН висловив голова фонду “Антикорупція”, донецький бізнесмен Борис ПЕНЧУК.
Смерть Р.Єрохіна, на думку Б.ПЕНЧУКА, “була вигідна людям, котрі рік-півтора тому потрапили під певні репресії”. Вона також слугувала для дискредитації Ю.ЛУЦЕНКА, якого “потрібно вивести з гри, а також тих людей, про яких говорив КОЛЕСНИКОВ” (5 липня на прес-конференції колишній голова Донецької обласної ради, а тепер – народний депутат України, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНИКОВ назвав правоохоронців, причетних до розгляду його справи, проти яких він готує судові позови – УНІАН).
Водночас, “вустами КОЛЕСНИКОВА, - вважає донецький бізнесмен, – говорить АХМЕТОВ. Якщо він закликав однопартійців голосувати за кандидатуру ЛУЦЕНКА в уряді ЯНУКОВИЧА, це не означає, що він справді цього хоче”.
За словами Б.ПЕНЧУКА, Р.Єрохіна також могли викрасти, аби “змусити його давати інформацію, яка б компрометувала Ю.ЛУЦЕНКА”. “Цілком можливо, що він був троянським конем в оточенні ЛУЦЕНКА”, - сказав Б.ПЕНЧУК.
Він вважає, що “йде реальна війна між представниками АХМЕТОВА та представниками Президента, які лишилися на старих позиціях. ЛУЦЕНКА хочуть просто знищити”.
Б.ПЕНЧУК висловив сумнів у тому, що справа дійде до суду, “навіть якщо й будуть викриті виконавці цього вбивства”.
Як повідомлялося, 11 серпня Ю.ЛУЦЕНКО заявив про викрадення полковника міліції Р.Єрохіна. За словами міністра, Р.Єрохін працював в УБОЗ Донецької області і займався виявленням центрів конвертацій. Р.Єрохін був переведений до Києва в лютому 2006 року після того, як над ним нависла загроза у зв’язку з розслідуванням ряду справ про великі центри конвертації. 20 серпня в одному з районів Київської області було знайдено тіло Р.Єрохіна. На тілі убитого, руки якого були закуті наручниками, виявлено вісім вогнепальних поранень.
За даними генпрокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, затримано чотирьох осіб, причетних до викрадання і вбивства Р.Єрохіна. За словами голови МВС, це змішана банда з двох працівників податкової міліції, відставних працівників МВС і кримінальних елементів. Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що замовником викрадення і вбивства Р.Єрохіна є «серйозний бізнесмен з Донецької області», який займає крісло народного депутата.
Р.Єрохіна поховано 23 серпня в Макіївці Донецької області.
Як повідомлялося, Б.КОЛЕСНИКОВ був затриманий 6 квітня 2005 року за кримінальною справою за фактом вимагання в 2002 році акцій торгового центру «Білий Лебідь» (Донецьк) у екс-голови правління торгового центру Володимира ПЕНЧУКА (батька) і екс-директора ТЦ Бориса ПЕНЧУКА (сина). 2 серпня 2005 р. за рішенням Апеляційного суду Києва Б.КОЛЕСНИКОВ був звільнений. 30 червня 2006 року Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу, порушену відносно Б.КОЛЕСНИКОВА. Б.ПЕНЧУК заявив, що оскаржуватиме цю постанову Генпрокуратури.