Луценко представив нового керівника прокуратури Закарпатської області

Як передає кореспондент УНІАН, його представив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні під час візиту до Закарпатської області.

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Довідка УНІАН. Володимир Гаврилюк — уродженець м. Львова, в органах прокуратури працює протягом 17 років. Розпочинав свою трудову діяльність зі стажиста на посаді помічника прокурора Теребовлянського району Тернопільської області. З 2001 року - працює в органах прокуратури Львівської області, зокрема на посадах в апараті прокуратури області та заступника прокурора районного рівня. Відтак Гаврилюк працював заступником прокурора міста Червонограда. 22 квітня 2014 року призначений на посаду прокурора міста Ужгорода.

Попередній прокурор Закарпатської області Володимир Янко, який обіймав дану посаду з січня 2014 року, 19 липня був представлений як новий прокурор Луганської області.