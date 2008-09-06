Наша Україна вмовлятиме БЮТ, починаючи з місцевого рівня

«Народний союз «Наша Україна» ініціює проведення міжфракційних зборів депутатів місцевих рівнів від БЮТ та блоку “Наша Україна – Народна самооборона” для обговорення ситуації, що склалася в коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні по закінченню засідання лідерів обласних організацій НСНУ заявив лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, депутати місцевих рад, в тому числі і від БЮТ, здивовані позицією своїх колег в парламенті та їхніми домовленостями з Партією регіонів і КПУ. «Ми ініціюємо міжфракційні зібрання на рівні обласних міських і місцевих рад, збори депутатів з тим, щоб депутати місцевих рад дали оцінку позиції БЮТ щодо грузинського питання і щодо подій в коаліції», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Він в чергове наголосив, що фракція НУ-НС висуває свої умови щодо збереження коаліції, зокрема - це ухвалення спільної заяви щодо події в Грузії та скасування 8 антиконституційних законів, які були ухвалені БЮТ спільно з ПР та КПУ.

З цією метою, за словами В.КИРИЛЕНКА, має відбутися рада коаліції за участю представників НУ-НС та БЮТ, голови ВР та прем’єр-міністра України. При цьому, за словами В.КИРИЛЕНКА, така рада коаліції має відбуватися публічно.