Луценко: Людина, яка вивела бійців "Беркута" з Києва і втопила їх зброю, стояла разом з нами на Майдані

«Тепер щодо зброї, дійсно з допомогою контррозвідки Міноборони ми знайшли зброю «чорної сотні», в тому числі і снайперську гвинтівку, яку бачила вся країна з кадрів стрільби з-під «Жовтневого палацу» по Майдану», - повідомив він в ефірі «112 Україна».

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«Ми знайшли її разом з великою кількістю автоматів в одному з київських озер, вони були розрізані і втоплені однією групою, керівник якої проходить по слідству. На жаль, це особа, яка, за нашою версією, за вказівкою [екс-глави МВС Віталія] Захарченко вивела «чорну сотню» з Києва, знищила зброю і втопила її, сам він був разом з нами на Майдані», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура 14 липня провела обшуки в осіб, причетних до вивезення з Києва після кривавих розстрілів активістів Майдану представників «чорної сотні» «Беркута» і наступного знищення їх зброї.

Раніше заступник генпрокурора України - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив: "Коли суспільство дізнається, хто до цього причетний, буде дуже здивоване". За його словами, оприлюднена інформація може викликати неприйняття, "але істина є істиною".