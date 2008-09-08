Литвин: Тимошенко і Янукович не уживуться на одній території

В разі створення коаліції між Партією регіонів та Блоком Юлії Тимошенко між ними відразу ж «розпочнеться боротьба: хочуть вони того, чи ні, бо це вже підготовка до президентських виборів».

Про це сказав лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН в інтерв’ю телеканалу “Інтер” в неділю.

За його словами, кожна з цих двох сторін “боїться програти”, оскільки вони знають “що таке програш для них і чим він обернеться”.

В.ЛИТВИН зазначив, що в гіршому випадку це буде, як в 2005 році, що все закінчиться “довготривалими відрядженнями, еміграціями тієї сторони, що програє, оскільки вжитися буде практично неможливо тут в Україні”.

В.ЛИТВИН підкреслив, що в БЮТ з Партією регіонів більше спільного, ніж у БЮТ з НУНС.

За його словами, йдеться про спільність в поглядах на економіку. “Це пострадянські погляди на економіку”, - додав він.

Політик вважає, що в них однакова позиція щодо подій міжнародних, зокрема, на Кавказі. “В них однакова позиція і лише наголоси дещо відмінні”, - зауважив він.