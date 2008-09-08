Луценко пропонує коаліції рівнятися на доярок

Голова МВС Юрій Луценко у інтерв’ю УНІАН розказав, що депутати-самооборонці 2 вересня, коли іхні колеги з НУ-НС покинули сесійну залу ВР, телефонували йому особисто, аби з’ясувати, як вони мають діяти у такій ситуації. Луценко каже що погодився з тим, що “його” нардепи мають залишитися на місцях.

“А як ми мали вчинити? – перепитав міністр. - Я був на телефонному зв’язку, мені передзвонили, спитали, що робити. Я спитав у депутатів, яка їхня думка. Вони кажуть, нас обрали депутатами, рік не було можливості працювати, зараз є така можливість, ми зайдемо в зал і будемо працювати так, як велять наші переконання.

Деякі закони ми підтримуємо, деякі – ні. Учора з деяких законів ми голосували, з деяких – ні.

Вибачте, якщо доярці не доплатили премію, то хіба вона на знак протесту, перестане доїти корову?

То чому депутат на знак протесту не сідає за пульт? Він може не тиснути кнопку, може бути “проти”, але він повинен там бути! Залишати зал це ненормальний вияв політичних амбіцій. Це не школа, де можна на зло вчителеві прогуляти урок”.

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