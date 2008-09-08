У Генпрокуратурі розказали, що питатимуть у Тимошенко на допиті

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО викликається до Генеральної прокуратури як свідок для надання свідчень у справі щодо отруєння кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА у 2004 році.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-служба Генпрокуратури підтвердила сьогоднішню інформацію прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що вона викликається на допит 11 вересня.

При цьому у прес-службі Генпрокуратури підкреслили, що Ю.ТИМОШЕНКО викликається на допит виключно як свідок у справі про отруєння кандидата у Президенти України В.ЮЩЕНКА.

У прес-службі відомства також наголосили, що цей виклик відповідає плану розслідування справи про отруєння В.ЮЩЕНКА.

У Генпрокуратурі Ю.ТИМОШЕНКО очікують 11 вересня о 10.00.