Немиря планує зустрітися з Президентом, прем’єр-міністром і спікером Грузії

Віце-прем’єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ завтра, 9 вересня, планує зустрітися із Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, головою парламенту Давидом БАКРАДЗЕ і прем’єр-міністром Ладо ГУРГЕНІДЗЕ, а також ознайомитися на місці з ситуацією, що склалася за наслідками російсько-грузинського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г.НЕМИРЯ заявив журналістам по прильоту в Тбілісі.

Він зауважив, що прибув до Грузії як спеціальний представник українського уряду за дорученням прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім того, Г.НЕМИРЯ зауважив, що має намір відвідати місця у зоні конфлікту.

Віце-прем’єр нагадав, що уряд України і під час конфлікту, і після нього зайняв чітку позицію, яка полягає у повній підтримці територіальної цілісності та суверенітету Грузії.

Він також наголосив, що Україна виступає за повне виконання усіх шести пунктів Плану з урегулювання конфлікту, запропонованого Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що 20 серпня Кабінет міністрів України ухвалив рішення виділити додаткову гуманітарну допомогу в розмірі понад 50 млн. грн. для допомоги біженцям у Грузії.