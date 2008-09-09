Тимошенко знову заговорила про контрактну армію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що Верховна Рада ухвалить закон про перехід на контрактну армію з 1 січня 2009 року, і звернулася до Міністерства фінансів передбачити в проекті державного бюджету наступного року необхідні для цього витрати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Кабінеті міністрів під час наради з міністрами-«нашоукраінцями» з питань фінансування в 2009 році.

«Швидше за все, Верховна Рада ухвалить рішення, що з 1 січня буде 100-процентний перехід на контрактну армію. Це потрібно обов`язково врахувати, щоб все було чітко прописано в бюджеті», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У свою чергу, заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК зазначив, що витрати для переходу на контрактну армію частково передбачені в першому півріччі 2009 року. «Ми передбачили в цьому обсягу витрати на перше півріччя, оскільки 1 січня їм не вдасться набрати всіх. А вже з 1 липня планується повний набір і фінансування в повному обсягу», - сказав він.