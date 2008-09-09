Ставнійчук: Юлія Володимирівна просто бреше

Заступник глави Секретаріату Президента України Марина СТАВНІЙЧУК не виключає, що звернеться з позовом у суд стосовно заяв прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу для преси.

М.СТАВНІЙЧУК відкинула звинувачення Ю.ТИМОШЕНКО, сказані нею вчергове вчора на прес-конференції про те, що нібито М.СТАВНІЙЧУК під час відкритого засідання Конституційного Суду по справі щодо існування коаліції виступала на боці противників існування демократичної коаліції. «Юлія Володимирівна продовжує говорити неправду, говорячи українською мовою, просто бреше, і від цього у мене виникають серйозні сумніви щодо щирості і порядності, в існуванні хоч якихось елементарних моральних цінностей у нашій сучасній, нещасній, українській політиці», - підкреслила М.СТАВНІЙЧУК.

Вона також звернула увагу на те, що Ю.ТИМОШЕНКО сказала неправду не лише стосовно позиції Президента Віктора ЮЩЕНКА і самої М.СТАВНІЙЧУК з конкретного подання, а й стосовно того, що стверджувала, ніби Секретаріат Президента вніс відповідне подання до КС.

М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що усі подання щодо існування коаліції були внесені на розгляд КС виключно народними депутатами.

«Я прошу прем’єр-міністра у подальшому утримуватися від надання неправдивої інформації. Мова йде про мою ділову репутацію і, звичайно, у тому разі, якщо і в подальшому буде надаватися неправдива інформація, я залишаю за собою право звернутись до суду», - сказала М.СТАВНІЙЧУК, зауваживши, що їй би цього не хотілось, оскільки вона не любить звертатись до суду з подібних питань.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Конституційний Суд України розпочав розгляд справи щодо принципів існування коаліції. 105 народних депутатів звернулися до КС з поданням щодо офіційного тлумачення положень частин шостої, сьомої, дев’ятої статті 83 Конституції України. Депутати звернулися з проханням дати тлумачення терміну або змісту поняття «коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» з урахування конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції. Крім того, вони просили дати офіційне тлумачення терміну або змісту поняття «припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у ВР» з урахуванням конституційного положення про встановлення мінімального чисельного складу коаліції.

22 серпня М.СТАВНІЙЧУК наголосила, що у Секретаріаті Президента України відкидають закиди у заангажованості при розгляді у КС справи щодо принципів існування коаліції.

Як наголосила М.СТАВНІЙЧУК, Президент України В.ЮЩЕНКО є прихильником існування демократичної коаліції, але він не може займати чиюсь сторону при розгляді питання існування коаліції в Конституційному Суді.

“У позиції Президента, у позиції представника Президента у Конституційному Суді не потрібно шукати політичної складової, не потрібно шукати підтексту щодо підтримки чи непідтримки тих чи інших політичних сил, оскільки її не могло бути ні по формі, ні по суті засідання в КС”, - наголосила вона, підкресливши, що в Суді вирішуються суто формальні, правові питання.

М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що Президент зацікавлений у наявності працюючого, повноважного парламенту. “Мені здається, що у цьому має бути зацікавлений не тільки Президент України, а й самі народні депутати України”, - зауважила вона. Заступник глави Секретаріату Президента нагадала, що саме Президент України доклав величезних зусиль для того, щоб у Верховній Раді була сформована демократична коаліція.