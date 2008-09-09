Балога розказує Тимошенко, що Кабмін - не варенична

Глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА звинувачує прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО у маніпулюванні та перекручуванні фактів.

"Останні публічні висловлювання прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО показали всьому суспільству її звичну здатність видавати за правду відверту брехню, щедро приправлену пересмикуваннями та маніпуляціями з фактами", - заявив В.БАЛОГА, коментуючи вчорашні заяви лідера БЮТ, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО "взяла на озброєння давній пропагандистський трюк, апробований минулого століття вождями й ідеологами фашистських режимів: багаторазове аж до безкінечності повторення найбезглуздішої неправди, вигадок і домислів".

«У прем`єра явно заїло платівку або ж стався збій у звуковому файлі. Інакше нічим пояснити її багатогодинні мантри з обмеженим лексичним набором. Очевидно, розрахунок ставиться на те, що набридливим повтором слів і заклинань їй вдасться вбити в громадську свідомість вигідні їй тези. При цьому, як і раніше, жодних слів по суті тих дій БЮТ, які поставили на межу існування демократичну більшість у Верховній Раді», - заявив керівник президентського Секретаріату.

В.БАЛОГА підкреслив, що "шахрайським поводженням із причинами напіврозпаду коаліції Ю.ТИМОШЕНКО будь-що намагається приховати суть її зрадницькою союзу з Партією регіонів і комуністами".

"Саме цей аномальний альянс став рушієм політичного і антиконституційного перевороту в Раді, розірвав єдність коаліції. Нові партнери об`єдналися з антиукраїнською, антидержавною метою на виконання директив із Москви щодо дискредитації демократичних цінностей, розколу коаліції, усуненню Президента і переходу до двопартійної системи, яка поділить навпіл країну і встановить авторитарне правління. Адже голосування за редакцію закону про Кабінет міністрів, яка суперечить Конституції, за спрощення процедури імпічменту глави держави та зміни в підпорядкованості Служби безпеки України явно не належать до пріоритетних завдань. Справа ж у тому, що тріо БЮТ, «регіоналів» і комуністів заспівало по нотах, написаних Віктором МЕДВЕДЧУКОМ на замовлення і під творчим керівництвом московських політтехнологів", - заявив В.БАЛОГА.

«Ю.ТИМОШЕНКО старанно уникає чесної і докладної відповіді на просте запитання: що спонукало БЮТ піти на союз із ідеологічними антагоністами, стосовно яких було сказано скільки уїдливих слів? Вона також наглухо мовчить про роль Росії у подіях на Кавказі, про непідтримку урядом під її керівництвом зусиль щодо приєднання до Плану дій із набуття членства в НАТО", - сказав глава Секретаріату.

Також, за його словами, Кабмін під керівництвом Ю.ТИМОШЕНКО "затято не бажає фінансувати Збройні сили, що не лише означає невиконання передвиборчих зобов`язань, а з огляду на температуру кавказького конфлікту прямо вказує на зраду національних інтересів. Довільні розмірковування Ю.ТИМОШЕНКО про режим перебування Чорноморського флоту в Севастополі містять в собі загрозу втягування України в конфігурації, які загрожують безпеці держави".

Проте, заявляє В.БАЛОГА, "прем`єр замість предметних, чітких пояснень щодо своїх вчинків вдалася до тривіальної підміни понять, прагнучи обдурити суспільство та уникнути відповідальності за втілення в Україні планів, інспірованих із-зовні».

Крім того, глава президентського Секретаріату вказав на неможливість урядового саботажу рішень РНБО. Він нагадав, що рішення конституційного органу у сфері національної безпеки і оборони затверджуються Указами Президента, які, згідно з Основним Законом, є обов`язковими до виконання.

«Зазвичай Ю.ТИМОШЕНКО не погоджується з тими державними рішеннями, у тому числі й ухваленими на засіданнях РНБО, які обмежують політичні чи фінансові можливості її особисто, очолюваної нею політичної сили чи її спонсорів", - зазначив В.БАЛОГА. Але, за його словами, "Кабінет міністрів - це не варенична, а Рада нацбезпеки й оборони - не клієнт, якого можна ігнорувати". "Небажання Ю.ТИМОШЕНКО виконувати незручні для неї рішення РНБО, особливо ті, які йдуть урозріз із московським замовленням, має стати тривожним сигналом суспільству щодо адекватності поведінки нинішнього керівника уряду на цій посаді», - наголосив В.БАЛОГА.