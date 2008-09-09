Розвиток політичної кризи в Україні. Прес-конференція в УНІАН

10 вересня о 12.30 в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Розвиток політичної кризи в Україні". Учасники: Юрій Рубан, директор Інституту стратегічних досліджень; Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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