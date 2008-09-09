Литвин пояснює, чому він проти підвищення виборчого бар'єру

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що ініціатори дострокових виборів дбають не про країну, а хочуть бути при владі.

Про це він заявив під час поїздки в Сумську область.

Він не виключив, що деякі політичні сили планують після ухвалення змін до виборчого законодавства ініціювати дострокові вибори. «Якщо це так, то вони думають не про країну, а тільки про те, як знову «зафіксувати» себе при владі”, – сказав В.ЛИТВИН.

Він зазначив, що не є прихильником підвищення прохідного бар’єру. “Автори цієї ідеї діють під свій інтерес, під свій рейтинг, намагаючись підігнати країну під нинішній політичний момент”, – сказав депутат, додавши, «це є вкрай небезпечним підлаштовуванням країни під себе».

За його словами, ініціатори підвищення прохідного бар’єра мають усвідомлювати, що до моменту проведення чергових виборів до парламенту “рейтинг їхніх партій може суттєво змінитись”. «Де гарантія того, що вони подолають 10% бар’єр?», – зауважив депутат.