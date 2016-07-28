Луценко: До вересня має початися другий етап очищення прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

«Думаю, що до вересня місяця ми маємо сформувати другий етап (очищення прокуратури), постійно діючий – це Генеральна інспекція ГПУ», - заявив він.

«Приблизно 80 осіб, відібраних на конкурсній співбесіді центрального апарату спеціальною комісією на чолі із американцем українського походження паном Витвицьким та представниками громадських організацій та декількох представників прокуратури відбере 80 людей, які готові на постійній основі чистити органи прокуратури від корупціонерів та зрадників», - додав Луценко.

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За даними Генпрокуратури, Витвицький - американський юрист українського походження та громадський діяч, помічник федерального прокурора у підрозділі боротьби з економічними злочинами Департаменту юстиції США, у 2007–2009 рр. юридичний консультант Посольства США в Києві. Розглядався як кандидат на посаду голови Національного антикорупційного бюро України.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№4645).

Серед іншого, законом встановлюється, що у структурі ГПУ утворюються департаменти, управління та відділи, а також Генеральна інспекція.