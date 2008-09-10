Немиря думає, що Ющенко даремно не взяв з собою Тимошенко

Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ вважає, що Україна могла б одержати чіткішу європейську перспективу за умови одночасної участі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО в саміті Україна-ЄС в Парижі 9 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.НЕМИРЯ висловив сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Можна було добитися навіть у період підготовки до саміту позитивніших для України формулювань про європейську перспективу. Як відомо, політика і дипломатія часто бувають не тільки мистецтвом можливого, а й мистецтвом неможливого. На жаль, цього разу неможливого не відбулося, але це не означає, що саміт Україна-ЄС в Парижі був провалом. Він був дуже серйозним кроком України у напрямі інтеграції України в Європейський Союз», - сказав Г.НЕМИРЯ.

При цьому віце-прем`єр послався на інформацію, висловлену в листі Надзвичайного і Повноважного Посла України в Польщі Олександра МОЦИКА, про одночасну участь у позачерговому саміті ЄС 1 вересня в Брюсселі від Польщі Президента Олександра КАЧИНСЬКОГО і прем`єр-міністра Дональда ТУСКА.

«Поляками були надзвичайно позитивно сприйняті факти спільної поїздки О.КАЧИНСЬКОГО і Д.ТУСКА в одному літаку до Брюсселя… Для польської громадської думки такі ознаки надпартійної єдності підтвердили здатність вищої політичної еліти Польщі до консолідації, що може позитивно позначитися на збільшенні рівня довіри до державної влади в польському суспільстві», - процитував Г.НЕМИРЯ лист українського посла.

Віце-прем`єр ще раз нагадав, що Франція як голова в ЄС хотіла бачити на саміті Україна-ЄС як Президента України В.ЮЩЕНКА, так і прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. Г.НЕМИРЯ також повідомив, що аналогічне побажання висловлювала й канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ.

Разом з тим Г.НЕМИРЯ вважає позитивними результати саміту Україна-ЄС, але закликає політичну еліту уникати як найбільш оптимістичних, так і песимістичних оцінок.

«Нова посилена угода України з ЄС називатиметься угодою про асоціацію. Але назва не повинна підміняти змісту угоди», - вважає він.

Г.НЕМИРЯ повідомив, що Євросоюз підписав близько сорока угод з іншими країнами і міжнародними організаціями, що мають назви про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, учора, 9 вересня, в Парижі відбувся ХІІ саміт Україна-ЄС, в якому взяв участь Президент В.ЮЩЕНКО.

Під час саміту сторони, зокрема, домовились, що нова посилена угода матиме назву “Угода про асоціацію”. У спільній декларації про цю Угоду, прийнятій на саміті, сказано, що «Угода про асоціацію… полегшить поглиблення наших відносин у всіх сферах, посилить політичну асоціацію й економічну інтеграцію між Україною і ЄС через введення взаємних прав і обов`язків».

Також під час саміту ЄС висловив готовність почати діалог з Україною про умови введення безвізового режиму.