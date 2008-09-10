Спільне голосування ПР і БЮТ було для Ющенка як сніг на голову

Україна сьогодні має достатній демократичний ресурс для подолання будь-якої парламентської чи політичної кризи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час розмови з журналістами п`яти закордонних видань - Die Welt (Німеччина), Le Monde (Франція), журналу Panorama (Італія), Gazeta Wyborcza (Польща) і газети Yomiuri (Японія).

Основними темами інтерв`ю стали внутрішньополітична ситуація в Україні та шляхи її вирішення, підсумки саміту Україна - Європейський Союз та очікування щодо саміту НАТО на рівні міністрів закордонних справ, а також ситуація у Грузії та її вплив на Україну, відносини з Росією після цих подій, в тому числі в енергетичній сфері.

Президент висловив переконання, що політична ситуація в Україні, де фактично була створена нова парламентська коаліція, буде вирішена демократичним шляхом.

«Україна сьогодні має достатній демократичний ресурс для того, щоб вирішувати будь-яку парламентську чи політичну кризу. Для демократії трагедії в цьому немає. Ми через діалог, через порозуміння, через компроміси, безумовно, відповідь знайдемо», - сказав Президент.

«Як Президент я гарантую - Україна не зійде з демократичного шляху», - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він констатував, що коаліційна угода була порушена одним із учасників коаліції. «Мені невідомо, що змусило прем`єр-міністра порядок денний засідання парламенту, починаючи з 2 вересня, узгоджувати не в коаліції, а з комуністами і Партією регіонів», - сказав Президент, додавши, що цей порядок денний був сформований не з найважливіших питань для українського суспільства, а з розподілу владних повноважень через порушення конституційних норм.

«Як сніг на голову сесія починає своє засідання із закону про Кабінет міністрів», - сказав Президент, охарактеризувавши прийняті ВР рішення як демонтаж демократичної системи стримувань і противаг.

У блоці зовнішньополітичних запитань глава держави оцінив результати ХІІ саміту Україна - ЄС, що відбувся учора у Франції, як «ідентифікацію України як європейської держави».

В.ЮЩЕНКО також висловив позитивні очікування від саміту НАТО, що запланований на грудень. «Я сподіваюся, що у грудні ми матимемо позитивний сигнал від саміту», - сказав Президент.

Глава держави також пояснив внутрішні ризики, які актуалізувалися в Україні через події у Грузії.