Дії РФ на Донбасі не здатні змінити європейський вибір України - Пайєтт

На цьому наголосив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт під час телефонної конференції, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

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«Після двох з половиною років цілком очевидно те, що чого б не робила чи що здатна зробити Росія на Донбасі, це не втримає Україну від її європейського вибору», - заявив американський дипломат.

За словами Джеффрі Пайєтта, «іноді важко повірити, враховуючи те, що відбувається на Донбасі, в те, якою нормальною та успішною є решта України». «Економіка росте, бізнес знову відкривається», - наголосив він.

Посол також зазначив, що серед українців, чи то в Одесі, Харкові, Києві та Львові є «відданість та бажання просуватися вперед до європейських інституцій та стандартів, реформувати українську державу, включаючи боротьбу з корупцією, будувати приваблюючий інвестиційний клімат, рухати країну вперед».