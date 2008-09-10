Тимошенко Берназюка не знає і до таємниць не допустить

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом міністрів Секретаріату Президента України Ян БЕРНАЗЮК не був уповноважений Секретаріатом Президента брати участь у засіданні уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Що стосується людини, яка хотіла прийти на засідання уряду, я хочу повідомити, що визначений офіційний представник Секретаріату Президента – це пан ШЛАПАК. У нас є повідомлення про те, що він є офіційним представником, і ми завжди раді його бачити на засіданнях уряду. Але ми не можемо приймати на засідання уряду людей, які абсолютно невідомі і ніким не уповноважені, тому що на засіданні уряду розглядаються, зокрема, закриті і таємні питання відповідно до законодавства», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що уряд завжди готовий допускати на свої засідання офіційного представника Президента в уряді Олександра ШЛАПАКА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України і Кабінетом міністрів Секретаріату Президента Я.БЕРНАЗЮК заявив, що його не пустили на засідання уряду.

Він підкреслив, що всі необхідні процедури з боку Секретаріату були виконані, зокрема, в Кабмін було передано відповідний лист за підписом глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ з проханням про присутність на засіданні Я.БЕРНАЗЮКА.

Я.БЕРНАЗЮК пов`язує відмову в допуску на засідання уряду з тим, що Кабмін планував сьогодні розглянути 4 питання, в яких, за його словами, простежується «чіткий кремлівський слід».

Разом з тим Я.БЕРНАЗЮК зазначив, що з початку цього року щонайменше 10 разів заміняв представника Секретаріату Президента в Кабміні О.ШЛАПАКА на підставі відповідних офіційних листів.

У свою чергу, міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО з приводу інциденту з Я.БЕРНАЗЮКОМ заявив, що Секретаріат Президента має повідомляти про заміну представника глави держави для участі в засіданні уряду.