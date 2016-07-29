Російські опозиціонери застерігають Порошенка від узгодження кандидатури Бабича послом РФ, озвучили причини

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони заявили на прес-конференції в Києві.

Зокрема, Курносова, в контексті відкликання Михайла Зурабова з посади посла РФ в Україні, зазначила, що це може свідчити про ставку президента РФ Володимира Путіна на дострокові вибори в Україні, і що для цього йому потрібна людина, яка не має неформальних стосунків з керівництвом України.

«Це може свідчити, що російська сторона вже не розраховує на якісь особисті контакти з Порошенком, які у Зурабова були», - сказала вона.

Також Курносова нагадала, що сьогодні у комітеті Держдуми з міжнародних справ розглядатимуть кандидатуру Бабича на нового посла в Україні.

За її словами, Бабич - колишній військовий, був головою уряду Чеченської республіки і що висунення саме його на посаду посла свідчить, що Путін робить ставку на дострокові вибори в Україні.

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«Бабич - це остання людина, від якої була б користь як від дипломата. В ситуації неоголошеної війни надсилати послом військового це як плювок в обличчя», - вважає політик.

У свою чергу Пономарьов заявив, що Бабич має досвід фальсифікації виборів у Росії, і якщо Україна погодиться на його кандидатуру, то отримає «гарантоване шпигунське гніздо як для координації російських спецслужб, так і для організації виборчих компаній в інтересах РФ».

«Тобто його призначення потрібно інтерпретувати як підготовку до можливих дострокових виборів, на які може робити ставку Росія», - переконаний російський опозиціонер.

«Я просто закликаю пана президента ні в якому разі не давати згоди на призначення цієї людини послом. Це класична кандидатура для взаємодії з сепаратистами, для силових операцій», - наголосив Пономарьов.

У свою чергу Курносова звернулась до журналістів, хто контактує з чиновниками Адміністрації президента України, «донести нашу позицію до Порошенка».

«Україна має зробити все, щоб Бабич не став послом в Україні», - наголосила російська опозиціонерка.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні профільні комітети Держдуми і Ради Федерації РФ розглянуть кандидатури нового посла Росії в Україні. Найімовірніше, це буде повноважний представник президента РФ у Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.

28 липня президент Путін своїм указом звільнив Михайла Зурабова від обов'язків посла Росії в Україні.

Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні призначено Сергія Торопова.