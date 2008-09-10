Тимошенко: БЮТ за два-три тижні доопрацює зміни до Конституції

Блок Юлії Тимошенко планує протягом двох-трьох тижнів завершити підготовку законопроекту про внесення змін до Конституції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«За всіма розрахунками, які в нас зараз є, можливо, два-три тижні потрібно, щоб якісно доопрацювати законопроект – провести консультації з усіма експертами, з академічними установами. Тільки після цього можна буде оприлюднювати цей документ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.