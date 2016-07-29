ЦВК зареєструвала трьох народних депутатів, обраних на довиборах в Раду

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ЦВК.

Так, Комісія зареєструвала народного депутата Ірину Констанкевич, обрану з 23-го ОВО, Віктора Шевченка - по 85-му ОВО і Юрія Одарченка - по 183-му ОВО.

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Як повідомляв УНІАН, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України у семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) і № 206 (Чернігівська область).

26 липня ЦВК визнала обраними п'ять народних депутатів України в ОВО №№ 23, 27, 85, 183, 206.