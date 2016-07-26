ЦВК визнала обраними п'ятьох народних депутатів

Про це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії зі ЗМІ Секретаріату ЦВК.

На підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати проміжних виборів народних депутатів України в ОВО №№ 23, 27, 85, 183, 206.

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В 23-му ОВО обрано кандидата від партії ”Українське об`єднання патріотів – УКРОП” Ірину Констанкевич, в 27-му – Тетяну Ричкову (самовисування); 85-му – кандидата від ”УКРОПу” Віктора Шевченка.

У 183-му окрузі визнано обраним кандидата від ВО «Батьківщина» Юрія Одарченка, а в 206-му – самовисуванця Максима Микитася.

Як повідомлялося, 17 липня відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в семи одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).