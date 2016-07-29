Міністр закордонних справ Німеччини припустив послаблення санкцій проти РФ

Про це він заявив у інтерв'ю виданню Passauer Neue Presse, опублікованому 29 липня. "Якщо ми досягнемо значних успіхів, то, на мій погляд, нічого не заважатиме тому, щоб поетапно послабити санкції", - сказав урядовець виданню, передає українська редакція "Німецької хвилі".

Міністр також наголосив, що Німеччина спільно з Францією проводить переговори з Україною та Росією, аби домогтися реалізації умов мінських домовленостей. Щонайпізніше у вересні стане відомо, "чи щось діє", додав урядовець.

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Досі ЄС називав цілковите виконання мінських домовленостей умовою послаблення, а згодом і можливого скасування запроваджених обмежувальних заходів щодо Росії. Це передбачає припинення бойових дій та відведення важкого озброєння від лінії зіткнення на Донбасі. Ще наприкінці травня німецький міністр говорив про можливість послаблення санкцій, проте на початку липня Євросоюз подовжив їх дію ще на півроку.

Зазначимо, що останнім часом на Донбасі почастішали випадки обстрілів з боку бойовиків. За даними ОБСЄ, станом на 28 липня, унаслідок посилення протистояння лише за останні 10 днів загинули 16 українських військових.