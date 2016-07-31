Візит французьких депутатів до окупованого Криму: Україна розкритикувала ПАРЄ

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Володимир Ар'єв, оприлюднивши заяву делегації на ім'я президента ПАРЄ Педро Аграмунта.

Він розповів, що Київ з глибоким розчаруванням сприйняв повідомлення про черговий протизаконний візит до анексованого Криму групи французських депутатів на чолі з делегатом ПАРЄ Тьєрі Маріані.

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"Від імені всієї української делегації заявляю, що ми обурені зухвалим ігноруванням українського та міжнародного законодавства, в чому Маріані проявив себе як рецидивіст", - йдеться у його повідомленні.

З іншого боку він висловив жаль, що Парламентська Асамблея Ради Європи після аналогічного "візиту" до окупованого Криму рік тому трьох представників Франції в ПАРЄ так і не змогла встановити правила, які б регламентували повагу до міжнародного і національного законодавства з боку делегатів ПАРЄ.

"Разом з висловлюванням деякими делегатами ПАРЄ готовності прийняти делегацію РФ без дозволених правилами ПАРЄ обмежень за невідповідність РФ стандартам Ради Європи це все разом підриває довіру до самої Асамблеї як органа, який стоїть на сторожі демократії, прав людини та верховенства права. Прошу ознайомити Бюро ПАРЄ з цією заявою", - підсумував Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, 29-30 липня делегація з 11 французьких парламентаріїв на чолі з депутатом національних зборів, екс-міністром транспорту Франції Тьєррі Маріані знову перебувала в окупованому Криму.

У свою чергу Міністерство закордонних справ України рішуче засудило поїздку групи французьких парламентаріїв до окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.