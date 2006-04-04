Черновецький заявляє, що Генпрокуратура вже не має до нього претензій

Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу щодо підкупу виборців, порушену проти нього незаконно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні на мітингу біля Київської міської адміністрації.

На запитання журналістів з приводу уточнення інформації про закриття справи, він надав документ без печатки, але з підписом – мер Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, - в якому повідомляється: «Сьогодні, 4 квітня 2006 року, старший… Генеральної Прокуратури, старший радник юстиції КУХАРЧУК припинив незаконно порушену прокуратурою міста кримінальну справу за фактом нібито підкупу виборців моїми соратниками по виборах до місцевих рад і мера Києва».

Далі в документі Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє про свій протест проти всіх дій, «які прокуратура міста здійснює не стосовно мене, а стосовно десятків тисяч скривджених, у буквальному розумінні слова, громадян – жителів міста Києва, які не мали нагоди, зокрема й з моєю допомогою, опротестувати багато незаконних рішень, які виносилися особисто ОМЕЛЬЧЕНКОМ або через Київраду, всім його оточенням, порушуючи конституційні права киян». Далі в тексті Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомляє, що він «порушуватиме питання перед Генеральною прокуратурою України про притягнення всіх осіб прокуратури Києва під керівництвом ПРИСЯЖНЮКА і ГОГОЛЯ за конкретні порушення, які завдяки їх бездіяльності, скоювалися владою за останні роки».

Як повідомляв УНІАН, прокуратура міста Києва порушила кримінальну справу щодо підкупу виборців кандидатом у мери столиці Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Минулого тижня КМТВК прийняла рішення направити в прокуратуру матеріали скарги від кандидата на посаду Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА щодо визнання недійсними результатів голосування через факти порушення виборчого законодавства Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ, зокрема, підкупу ним виборців за допомогою продуктових наборів і спеціальних карток, які нібито гарантують виборцям виконання всіх їхніх вимог у майбутньому.

Окрім цього, стало відомо, що представник виборчого штабу кандидата О.ОМЕЛЬЧЕНКА Михайло ПОЖИВАНОВ направив у КМТВК скаргу і підтверджуючі факти порушень законодавства Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ під час виборчої кампанії, і ці ж матеріали направлені у Шевченківський райсуд столиці.

У той же час, у прес-службі прокуратури міста Києва повідомили, що прокуратурою проведена перевірка звернення Київського міського тервиборчкому, звернення окремих громадян, у зв`язку з чим «за результатами перевірок 3 квітня столична прокуратура порушила кримінальну справу за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права згідно з ч. 1 ст. 157 Кримінального кодексу України».

4 квітня за остаточними даними Київської міської територіальної виборчої комісії, на виборах Київського міського голови переміг Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, за якого проголосували 457 тис. 887 виборців.