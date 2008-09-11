Ющенка просять повернути НУ-НС в коаліцію

Громадські діячі, представників інтелігенції та ділових кіл Галичини і Волині закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА сприяти поверненню парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” до складу демократичної коаліції.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні до глави держави, яке підписали близько 50 представників громадськості.

Автори звернення закликають Президента припинити «руйнацію демократичного уряду, демократичної більшості і повернути фракцію блоку НУ-НС до коаліції».

Підписанти наголошують, що «започаткування процесу ліквідації Коаліції демократичних сил, за яку голосували наші земляки і яка є гарантом стратегічного європейського вибору України, відбувається власними руками наших обранців».

На їх переконання, однією з причин цього є те, що з президентського боку на адресу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО були висунуті звинувачення у державній зраді. При цьому, пишуть автори звернення, «суспільство так і не почуло реальних і серйозних доказів такого страшного злочину», і порівнюють це з «підпалюванням власної хати».

Також автори звернення обурюються тим, що однією з причин виходу із демократичної коаліції блоку «Наша Україна - Народна самооборона» стали звинувачення у начебто «прокремлівській» позиції партнерів по коаліції в питанні російсько-грузинського конфлікту. «Якщо є стилістичні розбіжності у заявах двох політичних сил, що становлять коаліцію, то невже це є підставою для її розвалу?», - заявляють з цього приводу представники громадськості.

Звертаючись до попередньої історії голосувань на парламентських виборах 2006-2007 років, автори документа нагадують, що обидва рази вони підтверджували помаранчевий мандат. Натомість, підкреслюють підписанти звернення, коли врешті вдалося сформувати демократичну коаліцію і демократичний уряд, «цьому уряду з перших днів і донині канцелярією глави держави влаштовується моральний терор».

В цьому контексті автори звернення застерігають Президента, що самоліквідація нинішнього формату влади стане найтрагічнішою помилкою за усі роки незалежності України.

Серед тих, хто підписав звернення до Президента, зокрема: голова Львівської крайової організації Конгресу української інтелігенції, директор Інституту народознавства НАНУ, член-кореспондент Національної академії наук України, професор Степан ПАВЛЮК; голова Ліги творчих спілок Львівщини, народний художник України Іван САМОТОС; голова Тернопільської організації Національної спілки театральних діячів України, заслужений артист України Ігор САЧКО; президент Асоціації роботодавців Львівщини Зіновій БЕРМЕС; голова Львівської обласної правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Євген ГРИНІВ; голова Волинської організації Національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України Віктор ТИМОЖИНСЬКИЙ; голова Асоціації краєзнавців-енциклопедистів Тернопільщини, заслужений діяч мистецтв України Богдан МЕЛЬНИЧУК; голова Тернопільської обласної Асоціації жінок Марія МАЦУК; голова Волинського осередку Національної спілки кінематографістів України, заслужений працівник культури України Борис РЕВЕНКО; голова Світового християнського конгресу Іван ПАСЛАВСЬКИЙ; голова правління Рівненської обласної організації Національної спілки художників України Феофан БОБРИК, голова Львівської організації Національної спілки письменників України Марія ЯКУБОВСЬКА та інші.