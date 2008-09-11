Ющенка просять повернути НУ-НС в коаліцію

17:12, 11 вересня 2008
Політика
2183 0

Підпалили власну хату?

Громадські діячі, представників інтелігенції та ділових кіл Галичини і Волині закликають Президента України Віктора ЮЩЕНКА сприяти поверненню парламентської фракції “Наша Україна – Народна самооборона” до складу демократичної коаліції.

Про це йдеться у переданому УНІАН зверненні до глави держави, яке підписали близько 50 представників громадськості.

Автори звернення закликають Президента припинити «руйнацію демократичного уряду, демократичної більшості і повернути фракцію блоку НУ-НС до коаліції».

Підписанти наголошують, що «започаткування процесу ліквідації Коаліції демократичних сил, за яку голосували наші земляки і яка є гарантом стратегічного європейського вибору України, відбувається власними руками наших обранців».

На їх переконання, однією з причин цього є те, що з президентського боку на адресу прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО були висунуті звинувачення у державній зраді. При цьому, пишуть автори звернення, «суспільство так і не почуло реальних і серйозних доказів такого страшного злочину», і порівнюють це з «підпалюванням власної хати».

Також автори звернення обурюються тим, що однією з причин виходу із демократичної коаліції блоку «Наша Україна - Народна самооборона» стали звинувачення у начебто «прокремлівській» позиції партнерів по коаліції в питанні російсько-грузинського конфлікту. «Якщо є стилістичні розбіжності у заявах двох політичних сил, що становлять коаліцію, то невже це є підставою для її розвалу?», - заявляють з цього приводу представники громадськості.

Звертаючись до попередньої історії голосувань на парламентських виборах 2006-2007 років, автори документа нагадують, що обидва рази вони підтверджували помаранчевий мандат. Натомість, підкреслюють підписанти звернення, коли врешті вдалося сформувати демократичну коаліцію і демократичний уряд, «цьому уряду з перших днів і донині канцелярією глави держави влаштовується моральний терор».

В цьому контексті автори звернення застерігають Президента, що самоліквідація нинішнього формату влади стане найтрагічнішою помилкою за усі роки незалежності України.

Серед тих, хто підписав звернення до Президента, зокрема: голова Львівської крайової організації Конгресу української інтелігенції, директор Інституту народознавства НАНУ, член-кореспондент Національної академії наук України, професор Степан ПАВЛЮК; голова Ліги творчих спілок Львівщини, народний художник України Іван САМОТОС; голова Тернопільської організації Національної спілки театральних діячів України, заслужений артист України Ігор САЧКО; президент Асоціації роботодавців Львівщини Зіновій БЕРМЕС; голова Львівської обласної правозахисної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Євген ГРИНІВ; голова Волинської організації Національної спілки композиторів України, заслужений діяч мистецтв України Віктор ТИМОЖИНСЬКИЙ; голова Асоціації краєзнавців-енциклопедистів Тернопільщини, заслужений діяч мистецтв України Богдан МЕЛЬНИЧУК; голова Тернопільської обласної Асоціації жінок Марія МАЦУК; голова Волинського осередку Національної спілки кінематографістів України, заслужений працівник культури України Борис РЕВЕНКО; голова Світового християнського конгресу Іван ПАСЛАВСЬКИЙ; голова правління Рівненської обласної організації Національної спілки художників України Феофан БОБРИК, голова Львівської організації Національної спілки письменників України Марія ЯКУБОВСЬКА та інші.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter