Чи вдасться притягнути Єфремова до відповідальності? - опитування УНІАН
14:13, 01 серпня 2016Політика
612 0
Колишній голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов був затриманий 30 липня в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.
Фото УНІАН
УНІАН пропонує своїм читачам висловити думку щодо того, чи вдасться притягнути Єфремова до відповідальності.
Як повідомляв УНІАН, колишній голова парламентської фракції Партії регіонів Олександр Єфремов був затриманий 30 липня в аеропорту "Бориспіль", звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.
Його звинувачують у причетності до створення самопроголошеної ЛНР, діях зі зміни кордонів України та інших злочинах проти України.
На 1 серпня призначене засідання Печерського райсуда Києва, де плануєтсья обрання запобіжного заходу Єфремову.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter