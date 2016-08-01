ГПУ: Інтерпол відмовляється оголошувати в розшук осіб, причетних до злочинів проти Майдану

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

За словами Горбатюка, звернення його департаменту до Інтерполу з приводу міжнародного розшуку підозрюваних можна розділити на дві частини: особи, причетні до злочинів під час подій Євромайдану, та колишні посадовці, яких підозрюють в економічних злочинах.

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"У першому випадку позиція Інтерполу (така): відмовляємо в оголошенні в міжнародний розшук, бачачи ознаки політичних переслідувань. Але на наші прохання пояснити ці ознаки переслідувань відповідей немає. Що стосується економічних злочинів, було кілька дозволів на здійснення міжнародного розшуку. На даний час ситуація (така), що просто не відповідають нам. Немає ні дозволу, ні відмови. Ми написали листа, що не можемо продовжувати розслідування, але й тут відповіді немає. Ми просимо про можливість зустрічі, сподіваємося, така можливість буде", - сказав Горбатюк.