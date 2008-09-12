Ющенко радить селянам притримати зерно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає аграріїв не поспішати з продажем цьогорічного врожаю зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи сьогодні перед мешканцями села Водяники Золотоніського району Черкаської області.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що 48 млн. тонн зібраного зерна є рекордом за останні 17 років в Україні. Він зауважив, що Україна має найвищий світовий стандарт: на одну людину зібрано одну тонну зерна.

При цьому Президент констатував, що в світі навпаки спостерігається підвищення цін на зерно через рекордно низькі запаси. Він звернув увагу, що український уряд допустив багато помилок, застосувавши адміністративні методи на ринку зерна. Через це, за словами глави держави, Україна втратила 2,5 млрд. доларів, оскільки практично до травня існувала заборона на експорт зерна.

Водночас Президент вважає, що сьогодні українському селянину не варто поспішати продавати зерно, оскільки його ціна буде підвищуватись. Глава держави висловив думку, що потрібно через банкові установи, інші структури надати підтримку аграріям, щоб вони мали можливість зберігати це зерно.

«Ми не повинні швидко розставатись з цим врожаєм, тому що ціна буде кращою, вищою», - сказав Президент.

Також велику увагу в своєму виступі В.ЮЩЕНКО приділив підвищенню ролі села, покращенню умов життя на селі.

«Ми повинні зробити престижною не лише професію шахтаря, але й лікаря, вчителя, людини, яка працює на селі», - сказав В.ЮЩЕНКО.