Литвин закриє сесію урочисто і «з усіма необхідними заходами»

Урочисте закриття останньої дев’ятої сесії Верховної Ради четвертого скликання відбудеться 26 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, закриваючи сьогодні вечірнє засідання парламенту.

Він нагадав, що о 10.00 26 квітня відбудуться парламентські слухання, присвячені 20-й річниці Чорнобильської трагедії.

В.ЛИТВИН закликав депутатів прийти на це засідання. «Треба всім бути – це трагедія планетарного масштабу», - підкреслив він.

За прогнозами спікера, парламентські слухання триватимуть 2-3 години.

Після цього відбудеться урочисте закриття сесії ВР, «з усіма необхідними заходами».

На жарт із залу: «Точно?», В.ЛИТВИН відповів: «Якщо я кажу, значить точно».