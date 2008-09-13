В Україну не пустили ще одного депутата Держдуми

Депутата Державної думи РФ, отамана Союзу козачих військ Росії і зарубіжжя Віктора ВОДОЛАЦЬКОГО не впустили на територію України, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомив прес-офіцер Координаційної ради отаманів Криму Юрій ПЕРШИКОВ, російський депутат у складі делегації прямував на засідання Постійної міждержавної координаційної ради козачих отаманів Білорусі, Росії, України і Придністров`я, яке відбудеться у суботу в Донецькій області.

В.ВОЛОДАЦЬКОГО, який пред`явив дипломатичний паспорт, затримали в пункті пропуску «Успенське», пропустивши через кордон усю делегацію з Росії в складі близько 10 чоловік. Через три години прикордонники пояснили, що МВС України відмовило В.ВОДОЛАЦЬКОМУ у в`їзді, оскільки він може дестабілізувати ситуацію в країні.

51-річний отаман Всевеликого війська Донського В.ВОЛОДАЦЬКИЙ був обраний у Держдуму в складі федерального списку "Єдиної Росії", є членом Комітету з питань безпеки.

Нагадаємо, 4 вересня при в`їзді в Україну було відмовлено іншому депутату Держдуми РФ, директору Інституту політичних досліджень Сергію МАРКОВУ. З травня 2008 року українська влада не пускає в країну мера Москви Юрія ЛУЖКОВА, а також голову Комітету Держдуми у справах СНД Костянтина ЗАТУЛІНА.