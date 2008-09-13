Богатирьова вважає, що дострокові вибори - єдиний вихід

Секретар РНБО Раїса Богатирьова вважає, що дострокові вибори - єдиний спосіб зупинити політичну кризу в Україні. Про це вона сказала в інтерв`ю "Обозревателю": "Я не бачу іншого способу зупинити кризу. На думку експертів, подальший її розвиток може привести до антидержавного перевороту".

Раїса Богатирьова вважає, що відновити демократичну коаліцію неможливо: "Тимошенко цього не хоче. Інакше не дозволяла б собі таких цинічних випадів на адресу колишніх союзників. Вона закликає НС-НУ помиритися, пропонуючи їй при цьому роль обслуговуючого персоналу. А це принизливо і неприйнятно для будь-якої політсили".

Раїса Богатирьова також вважає, що Віктор Ющенко як Президент робив все, щоб не допустити розвитку кризи.

Відповідаючи на запитання про перспективи союзу Януковича і Тимошенко, політик сказала: "Перспективи формування коаліції ПР і БЮТ більше залежать від Тимошенко. Якщо пряник влади здасться Януковичу дуже солодким, не виключаю, альянс під приводом захисту інтересів кожного українця таки буде створений. Втім, довго йому не проіснувати – розлучення і скандал неминучі. У результаті ПР остаточно деморалізується і втратить виборців".