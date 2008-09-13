Тернопільський губернатор просить ПР та БЮТ не втягувати депутатів

Голова Тернопільської обладміністрації Юрій ЧИЖМАРЬ закликав депутатів місцевих рад регіону не втягуватися у конфлікт, що виник на рівні парламентської коаліції, й не ініціювати мікрополітичні конфлікти на місцевому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на прес-конференції.

За словами Ю.ЧИЖМАРЯ, конфлікт мають вирішити самі його сторони.

“Причому тут області, якщо у Верховній Раді не можуть сформувати дієздатної коаліції?! Намагання провести через сесії рад різноманітні звернення, в тому числі й про недовіру представникам державної влади, є намаганням відволікти увагу від ситуації, яка зараз відбувається в БЮТ, щодо політичної визначеності цього блоку – проросійської чи проукраїнської, з Парією регіонів чи без неї. Але ж нехай визначаються між собою, а не втягують нас у цей процес! В області є чим займатися й без цього”, - підкреслив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Він зауважив, що позачергова сесія Тернопільської облради, скликана для обговорення питання про політичну ситуацію в Україні, не відбулась через відсутність кворуму, але, разом з тим, зауважив Ю.ЧИЖМАРЬ, “депутатів все одно хотіли втягнути у конфлікт”.

Водночас голова Тернопільської облдержадміністрації не виключив створення Партією регіонів та БЮТ коаліції.

“Якщо БЮТ та Партія регіонів приймуть рішення про об’єднання, то це їхнє право. Але ж це треба зробити відкрито. Не можна колотити державою!”, – підкреслив Ю.ЧИЖМАРЬ.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня частина депутатів Тернопільської обласної ради на зборах депутатів, які були проведені замість позачергової сесії, ухвалила звернення до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, в якому закликала його докласти зусиль до повернення депутатів від “Нашої України – Народної самооборони" до складу демократичної коаліції.

У порядку денному позачергової сесії було лише одне питання - “Про політичну ситуацію в Україні”. Однак фракції УНП та “Наша Україна” не зареєструвалися, після чого через відсутність кворуму (були присутні лише 50 депутатів із 120) депутати від фракцій БЮТ та КУН провели збори. На них вони й ухвалили це звернення.

Як повідомлялося, за даними газети «Экономические известия» (№ 159 від 10 вересня 2008 року), у БЮТ з 9 до 13 вересня планували провести позачергові сесії місцевих рад, на яких передбачалося прийняти відкриті звернення до Президента Віктора ЮЩЕНКА. У зверненнях депутати мали засудити дії Президента за розвал коаліції.

11 вересня заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що керівництво уряду намагається таким чином дестабілізувати політичну ситуацію у регіонах.

За його словами, також у деяких місцевих радах за дорученням Ю.ТИМОШЕНКО здійснюються спроби усунути з посад «незручних» голів обласних державних адміністрацій шляхом висловлення їм недовіри.