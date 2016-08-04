У Раді з'явився законопроект про вшанування жертв геноциду українців з боку Польщі

Проект постанови про вшанування пам’яті жертв геноциду, вчиненого Польською державою щодо українців від 1919 до 1951 років зареєстрований у Верховній Раді.

Автором законопроекту став позафракційний народний депутат Олег Мусій, передає 5 канал.

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У тексті постанови йдеться: "полонізація, пацифікація, депортація та фізичне винищення мирних українців Східної Галичини, Волині та Закерзоння – це суть реальної антиукраїнської державної шовіністичної політики Польщі впродовж першої половини минулого століття". Тож Верховній Раді пропонується встановити 24 березня Днем пам’яті українців – жертв геноциду, вчиненого Польською державою.

На офіційному сайті парламенту зазначено, що текст документу вже одержано Верховною Радою та передано на розгляд керівництву.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі ухвалив постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, вчиненим українськими націоналістами проти мешканців ІІ Речі Посполитої".

Також Сейм проголосив 11 липня національним днем пам’яті жертв цього «геноциду».