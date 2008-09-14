ВО "Свобода" провело мітинг проти Тимошенко
Мабуть, хоче до парламенту
“Зрадливій Юлі – від Львова дулю” – під таким гаслом сьогодні у центрі Львова відбувся мітинг Всеукраїнського об’єднання “Свобода”.
Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків представників ВО “Свобода” провели театралізоване дійство – мітинг “Коза-дереза”.
Під час акції, спрямованої проти “антидержавницької позиції” прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, гостро критикувалася діяльність уряду, який “ухвалює антидержавницькі закони”.
Представники ВО “Свобода” тримали плакати з написами “Леді Ю – Ви дуже часто міняєте партнерів!”, “БЮТ вчинив зраду – геть Верховну Раду!” і скандували: “Юлю геть!”.
Як зазначив голова львівської міської організації ВО “Свобода” Іван ГРИНДА, мета сьогоднішньої акції – висловити протест проти того, “що БЮТ і, зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО, стали на антидержавницькі позиції”.
І.ГРИНДА також акцентував на тому, що ВО “Свобода” підтримує проведення дострокових парламентських і президентських виборів.