Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Львова для участі у святкуванні 150-річчя від дня народження Івана Франка.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Львівської облдержадміністрації, разом із Президентом прибули міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, радник Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, народний депутат Руслана ЛИЖИЧКО, керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК.

Президента у Львові зустрічали народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК.

В.ЮЩЕНКО одразу після прильоту вирушає гелікоптером у село Нагуєвичі Дрогобицького району, де народився І.Франко.

На святкування до Нагуєвичів уже прибули близько 15 тисяч гостей з багатьох областей України, Польщі, Хорватії, Словаччини, Росії, представники української діаспори з Канади і США.

За повідомленням організаторів святкування, на урочистостях буде присутній онук І.Франка, який мешкає у Києві, Роланд ФРАНКО.