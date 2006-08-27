Ющенко прибув до Львова
На батьківщину Франка вже прибули 15 тисяч гостей
Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Львова для участі у святкуванні 150-річчя від дня народження Івана Франка.
Як повідомили УНІАН у прес-служби Львівської облдержадміністрації, разом із Президентом прибули міністр культури і туризму Ігор ЛІХОВИЙ, радник Президента Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, народний депутат Руслана ЛИЖИЧКО, керівник Державного управління справами Ігор ТАРАСЮК.
Президента у Львові зустрічали народний депутат В’ячеслав КИРИЛЕНКО, голова Львівської ОДА Петро ОЛІЙНИК.
В.ЮЩЕНКО одразу після прильоту вирушає гелікоптером у село Нагуєвичі Дрогобицького району, де народився І.Франко.
На святкування до Нагуєвичів уже прибули близько 15 тисяч гостей з багатьох областей України, Польщі, Хорватії, Словаччини, Росії, представники української діаспори з Канади і США.
За повідомленням організаторів святкування, на урочистостях буде присутній онук І.Франка, який мешкає у Києві, Роланд ФРАНКО.