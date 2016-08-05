Луценко обговорив з послом Ізраїлю співпрацю у розслідуванні злочинів екс-посадовців України

Про це йшлося сьогодні під час їхньої зустрічі, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

Зазначається, що Луценко окреслив коло ключових питань міжнародного співробітництва представників правоохоронних органів України та Держави Ізраїль, а також наголосив на необхідності налагодження тісних людських та професійних відносин між ними.

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«Досить використовувати обхідні дороги, час шукати прямі шляхи. Українське суспільство чекає від нас результатів ще вчора», – заявив генпрокурор.

Бєлоцерковські у свою чергу повідомив про надзвичайну важливість для Держави Ізраїль зв’язків із Україною та значний обсяг роботи, яка спільно проводиться органами державної влади країн.

Сторони також обговорили можливість укладення угоди про співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Міністерством юстиції Держави Ізраїль та погодили, що її підписання дасть поштовх новому витку взаємодії країн у правоохоронній сфері, йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні головний військовий прокурор України Анатолій Матіос передав міністру юстиції Ізраїлю запит ГПУ про вручення повідомлення про підозру екс-міністру енергетики та вугільної промисловості Едуарду Ставицькому, який переховується в Ізраїлі як громадянин цієї держави Натан Розенберг.

Ставицький у 2014 році був оголошений в розшук Інтерполу. Проти Ставицького відкрито, зокрема, кримінальне провадження за статтею 191 Кримінального кодексу (розкрадання коштів в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).